Potansiyel ticaret savaşlarına dikkat! Dolar/yuan paritesi Kasım 2023'ten beri en yüksek seviyede

ABD yönetimi dün otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlattığını bildirdi. Çin tarafı ise soruşturmaya tepki göstererek, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken her türlü tedbiri alacağını bildirdi. Öte yandan, Çin'de yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği bildirildi.

Analistler, Çin ekonomisindeki zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğu kaydederken, ABD-Çin başta olmak üzere potansiyel ticaret savaşları öncesinde söz konusu sorunlara yönelik çalışmaların ağırlık kazandığını ifade etti. ABD'de yeni yönetimin atacağı tarife adımlarının endişesiyle dolar/yuan paritesi şu sıralarda 7,2990 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Honda ve Nissan

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu küresel rekabet karşısında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını bildirdi. Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

Asya borsalarında durum

Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, ülkede yarın ve perşembe günü ise işlemler gerçekleştirilmeyecek. Güney Kore'de de yarın piyasalar kapalı olacak.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.072 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.441 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 20.122 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselişle 3.387, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 kazançla 78.745 puandan işlem görüyor.