  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Powell: Olağan dışı ekonomik aksaklıklarla uğraşıyoruz
Takip Et

Powell: Olağan dışı ekonomik aksaklıklarla uğraşıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Powell, "Salgın Sonrası Ekonomiye Geçiş" temasıyla düzenlenen "Fed Dinliyor" etkinliğine katıldı.

Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, "Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.

Powell, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı "Fed Dinliyor" gibi etkinliklerde paylaşılan görüşlerin Amerikan ekonomisinin "yeni normali"ni şekillendiren zorluklara ve fırsatlara odaklanılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Dolar Fed’le güçlenecek

Fed Haberleri

Dolar Fed’le güçlenecek
Bu konularda ilginizi çekebilir
fed