Powell: Parasal sıkılaşmayı devam ettirmemiz gerekiyor
Fed Başkanı Powell, üst üste yapılan dördüncü 0.75 baz puanlık faiz artışından sonra açıklama yaptı. Powell, "Parasal sıkılaşmayı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.
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Powell'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"Yüksek morgage ödemeleri nedeniyle ailelerin borç seviyeleri arttı. Enflasyon yüzde 2 hedefimizin çok üzerinde.
Çekirdek enflasyon yüzde 4.1 arttı. Uzun vadeli enflasyon iyi bir şekilde çıpalanmış gözüküyor. Yüksek enflasyon satınalma gücünü azaltmakta. Parasal sıkılaşmayı devam ettirmemiz gerekiyor.
Yeterince sıkılaştırıcı bir faiz politikasıyla yüzde 2 hedefine ulaşmamız gerek."
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