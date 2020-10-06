Powell: Tamamlanamayan toparlanma durgunluğa dönebilir

06 Ekim 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, işletmelere ve hane halklarına daha fazla yardım çağrısında bulunarak, ABD ekonomik toparlanmasının henüz tamamlanmış olmaktan çok uzak olduğunu ve COVID-19 etkili bir şekilde kontrol edilmeden büyüme sürdürülürse hala aşağı doğru bir sarmala kayabileceği uyarısını yaptı.

ABD Ulusal İş Ekonomistleri Derneği'ne konuşan Powell, yaptığı açıklamada, "Genişleme hala bütünlükten uzak. Bu erken aşamada, politika müdahalesi risklerinin hala asimetrik olduğunu düşünüyorum. Gereğinden az destek, zayıf bir iyileşmeye yol açacak ve hane halkları ve işletmeler için gereksiz zorluklar yaratacaktır. Aşırıya kaçmanın riskleri şimdilik daha az görünüyor. Politika eylemleri nihayetinde gerekenden daha büyük olduğunu kanıtlasa bile boşa gitmeyecek. İyileşme daha güçlü olacak ve daha hızlı ilerleyecektir" dedi.

Powell, çoğu hala büyük ölçüde kullanılmamış ve potansiyel olarak trilyonlarca doları firmaların ve kredi piyasalarının kullanımına sunan Fed programından farklı bir plandan bahsetmedi.

Bununla birlikte, Kongre üyeleri ve Trump yönetimi, ABD'nin iyileşmesinde bu aşamada Fed ve diğer yerlerdeki birçok kişinin hayati olduğunu düşündüğü hane halkları, firmalar ve yerel yönetimler için daha fazla doğrudan federal hükümet desteği konusunda çıkmaza girmiş durumda.

Powell, şimdiye kadar en kötüsünün önlendiğini belirterek, küçük işletmelere verilen devlet kredileri ve artan işsizlik yardımlarının normal durgunluk dinamiklerini önemli ölçüde baskıladığını ve daha az iflas ve daha az kalıcı işten çıkarma ile karşı karşıya kalındığını ifade etti.

İş yatırımlarında yukarı doğru dönüş gibi olumlu gelişmelere rağmen Powell, iyileşme hızının daha yavaş iş büyümesi ve büyük şirketlerin "dikkate değer" işten çıkarma açıklamalarıyla "ılımlı" olduğunu söyledi.

Powell, ekonomiyi yeniden açmanın, hızlı ilk kazanımlarının "beklenenden daha uzun bir yoğunluğa ve tam iyileşmeye dönme riski" olduğunu söyledi ve bu tür uzun süreli yavaşlamanın, "zayıflık zayıflıktan beslendiği için tipik durgunluk dinamiklerini tetikleyebileceği" uyarısında bulundu.