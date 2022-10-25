Powell'a istihdam ve faiz artışı uyarısı

Brown, Fed'in 1-2 Kasım'da gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Fed Başkanı Powell'a yönelik bir mektup kaleme aldı. Brown, para politikası araçlarının arz yetişene kadar talebi sınırlayıp enflasyonu düşürmesinin zaman aldığını belirterek, işçi sınıfının bu zamanının olmadığını aktardı.

J.P. Morgan Asset Management'ın Küresel Başstratejisti David Kelly'nin "Fed'in hatalarının uzun tarihinde, genel bir hata göze çarpıyor. Çok uzun süre bekleyip sonra çok fazla şey yapma eğiliminde olmaları" sözünü anımsatan Brown, "Özellikle Fed'in eylemleri itici güçleri ele almadığında, kısa vadeli gelişmelerimizi ve güçlü iş gücü piyasamızı, enflasyonu düşürmek için agresif parasal eylemlerin sonuçları altında ezdirmekten kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Brown, enflasyon baskısını hisseden çalışan Amerikalılar için iş kayıplarının, durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, milyonlarca Amerikalının geçim kaynaklarının riske atılamayacağını kaydetti.

Sherrod Brown, "Maksimum istihdamı teşvik etme sorumluluğunuzu unutmamanızı ve bir sonraki FOMC toplantısında alacağınız kararların ikili hedefe bağlılığınızı yansıtmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Enflasyonla mücadele etmenin Fed'in görevi olduğunu vurgulayan Brown, ancak bankanın aynı zamanda tam istihdamı sağlama sorumluluğunu da gözden kaçırmaması gerektiğini aktardı.

Brown, enflasyonu düşürürken tam istihdamı sürdürmenin, "ABD ekonomisine güç veren işçileri" korumak için çok önemli olduğuna dikkati çekti.



İş gücü piyasasının şimdilik nispeten istikrarlı bir seyir izlediğini, ancak açık iş sayısının azaldığının ve işsizlik başvurularının arttığının görülmeye başlandığını belirten Brown, çalışanların geçim kaynakları riske atılmadan enflasyonun temel nedenlerinin ele alınmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.