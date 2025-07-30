Powell'dan net mesaj: Eylül ayı için karar alınmadı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin sabit bırakılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz indirimi beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Powell, eylül toplantısıyla ilgili olarak “Şu an için herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Kararımızı, o tarihe kadar elde edeceğimiz veriler doğrultusunda vereceğiz” dedi.

Powell, Fed’in faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından yaptığı değerlendirmede, belirsizliklerin devam ettiğini ancak ABD ekonomisinin sağlam bir duruş sergilediğini söyledi. İşsizlik oranının düşük seviyelerde seyrettiğine dikkat çeken Powell, iş gücü piyasasının maksimum seviyeye yakın olduğunu belirtti.

Enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine kıyasla halen biraz yüksek olduğunu vurgulayan Powell, “Mevcut para politikası duruşumuz, ekonomik gelişmelere hızlı yanıt verebilmemiz açısından bizi güçlü bir pozisyonda tutuyor” ifadelerini kullandı.

“Tüketici harcamaları yavaşladı, büyüme ılımlı”

Son dönemde gelen verilerin ekonomik büyümenin daha ılımlı bir hale geldiğine işaret ettiğini belirten Fed Başkanı, bu yavaşlamanın büyük oranda tüketici harcamalarındaki düşüşten kaynaklandığını dile getirdi.

“Tarifelerin etkisi fiyatlara yansıyor”

Powell, ABD yönetiminin uygulamaya koyduğu tarifelerin bazı malların fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyledi. “Artan tarifeler kısa vadeli enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Piyasa ve anket bazlı veriler bu eğilimi gösteriyor” diyen Powell, bu gelişmelerin ekonomik aktivite ve genel enflasyon üzerindeki etkilerinin henüz netleşmediğini aktardı.

Fed’in mevcut duruşunu “ılımlı kısıtlayıcı” olarak tanımlayan Powell, bu politikanın hem enflasyona karşı koruma sağladığını hem de istihdam tarafındaki riskleri gözettiğini vurguladı. Powell, önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerin, Fed’in para politikasında atacağı adımlar için belirleyici olacağını yineledi.