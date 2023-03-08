Powell'dan yeni açıklama! Faiz artırımlarının hızı konusunda karara varılmadı

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Fed’in faiz konusunda önceden belirlemiş olduğu bir yol izlemediğini ve üyelerin faiz artırımlarının hızına ilişkin bir karara varmadıklarını söyledi.

Powell yaptığı açıklamada, yetkililerin faiz artışının oranı hakkında henüz bir karar vermediklerini belirtti.

Ek verileri görene kadar bu konu hakkında bir karar almayacağız

Mart toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını söyleyen Powell, ek verileri görene kadar bu konu hakkında bir karar almayacaklarını söyledi.

Powell konuşmasında, "Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Yaklaşan veriler, yetkililerin bir sonraki toplantısında 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını belirlemeye yardımcı olacak." dedi.

Powell’dan önemli mesajlar

Powell, dün ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtmişti.

Bu yıl başlayacak güçlü ve sürdürülebilir ekonomik aktivitenin merkez bankası yetkililerini faiz oranlarını artırmaya sevk edebileceğini söyleyen Powell, yüksek enflasyonun muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını açıklamıştı.

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükseltti

Powell’ın dün ABD Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı sunumda şahin mesajlar vermesi faiz beklentilerinde değişikliğe neden oldu.

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükselterek yüzde 4,5-4,75 seviyesine çıkarmıştı.