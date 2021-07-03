Poyraz: Faizi Tarım Kredi'nin dışına çıkarma noktasında çalışmamız var

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), faizsiz sisteme dönüşüm için çalışmalarını sürdürüyor.

Kredili sistemden vadeli satış sistemine geçiş için alt yapı çalışmalarını yürüten Tarım Kredi, katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel kişilikte sistemini faizsiz hale getirmeyi hedefliyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yaptığı açıklamada, kooperatiflerin bir taraftan tarımın finansmanı noktasında çiftçiyi desteklerken, aynı zamanda da tarımsal girdileri kendi tesislerinde üreten ve çiftçiye ulaştıran bir yapı olduğunu söyledi.

Tarım Kredi'yi faizsiz bir sisteme dönüştürmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Poyraz, "Tarımın finansmanı anlamında tarımsal girdilerin işlerinde finans maliyeti önemli bir yer tutuyor. Biz kendimize hedef olarak Tarım Kredi'nin ya kendisini faizsiz bir sisteme dönüştürmesi ya da ayrı bir katılım bankası formatında yapılandırarak faizi Tarım Kredi'nin dışına çıkarma noktasında çalışmamız var." dedi.

Poyraz, uyguladıkları yüzde 6 sabit oranlı faiz maliyetli kredi kullandırma işleminin faizsiz sistem için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Satışlarını kredili satıştan vadeli satışa dönüştürmek için alt yapı çalışmaları yaptıklarını anlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Satışlarımızı kredili satıştan vadeli satışa döndürme gibi altyapımızı düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem artık öngörülebilir, çiftçi açısından maliyetlerinin işe başladığı zaman ve borcunu ödediği zaman tamamen hesaplanabilir, ayrıca faizsiz olarak hesaplanabilir sistemi inşallah Tarım Kredi'ye getireceğiz. Bununla ilgili Sabahattin Zaim Üniversitesinde ciddi bir ekiple akademik olarak çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda da kamuoyuna kat ettiğimiz mesafelerimizi, attığımız adımları paylaşacağız. Ama nihai olarak hedefimiz Tarım Kredi'ye katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel kişilikle bu sistemi faizsiz hale getirmek."

Poyraz, 300 milyar lirayı aşan bir tarımsal hasıla olduğunu, bu durumun katılım bankacılığı açısından da çok ciddi bir pazar oluşturduğunu dile getirdi.

Bu çalışmanın Türkiye'deki katılım bankacılığının gelişimine de çok ciddi katkıları olacağını kaydeden Poyraz, "Katılım bankalarının faaliyetlerine baktığımız zaman neredeyse yok denecek kadar az. Biz Tarım Kredi olarak katılım bankalarının girmekten çekindiği, imtina ettiği, halbuki olması gereken bu pazarı inşallah kendimiz sorumluluk üstlenerek katılım bankacılığı anlamında, faizsiz sistem anlamında, inşallah bir model inşa etme gayreti içinde olacağız. İnanıyorum ki Türkiye'deki katılım bankacılığının gelişimine de çok ciddi katkımız olacak." ifadelerini kullandı.