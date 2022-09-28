Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapımına devlet desteği kimler alabilir?

Prefabrik ev yapım yardımı konusu Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Toplantı sonrasında prefabrik ev yardımı konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından prefabrik ev yapım yardımı konusunda vatandaşların ilgisi arttı. Çok sayıda vatandaş, prefabrik ev yapım yardımını kimler alabilir, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Nasıl başvurulur?

Prefabrik ev yapım yardımı almak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kimler alabilir?

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek veriliyor.

Barınma yardımı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

18 yaş üstü aile bireye verilen prefabrik konut yardımı için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olmak gerekiyor.