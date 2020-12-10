Prefabrik evde talep 2 kat arttı

Pandemi ve deprem bu yıl prefabrik evlere talebi 2 kata çıkardı. Artan taleple 200 milyar liralık pazar da yüzde 25 büyüdü. Depreme karşı güvenli olmaları, 20 gün gibi kısa bir sürede kurulmaları, 40 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen fiyatları nedeniyle birçok kişinin gündemine prefabrik konutlar, evlerin bahçelerine ya da alınan arsalara kuruluyor. Prefabrik eve en fazla ilgi gösteren bölgeler ise Marmara ve Ege bölgeleri oldu. Yaşanan deprem nedeniyle Elâzığ ve Malatya gibi illerden de prefabrik talebinin yükseldiği belirtildi.

Prefabrik ev aynı zamanda arsaların satış ve pazarlamasında da önemli bir unsur oldu. Bazı arsaların içine prefabrik ev yapılarak daha hızlı satış yapılmaya başlandığı da kaydedildi. Son dönemde yaygınlaşan prefabrik konutlarda sıfırdan kurulum kadar ikinci el prefabrik evler de ilgi görüyor. Bu durum daha çok çiftlik evleri ve yazlık bölgelerde görülürken, kiralık prefabrik evlerin de ilanlarda yer bulduğu dikkat çekiyor.

Pandemi ve depremle birlikte prefabrik eve talebin yükseldiğini söyleyen Modern Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Kılıç, eskiden ayda 3 ila 4 adet satış yaparken şimdilerde bu sayının 7’ye çıktığını söyledi. Arayanların önemli bir kısmına neredeyse hiç satış olmazken şimdi arayan her 5 kişiden 3’ünün prefabrik ev aldığını söyledi. Alımlarda İstanbul’un başı çektiğini aktaran Kılıç, İstanbul’da talebin ağırlıkla Çatalca bölgesinden geldiğini söyledi. Bunun yanı sıra Elâzığ ve İzmir gibi deprem yaşayan illerden de çok fazla talep aldıklarını belirten Kılıç, bu illerde yaşayanların köylere yakın bölgelere giderek bu evleri kurduğunu söyledi. Kılıç, özellikle İstanbul’a yakın bölgelerde prefabrik evlerin arsalara konularak arsanın satış hızının ve değerinin yükseltildiğini kaydetti. Daha çok evlerin bahçelerine ya da arsalara prefabrik evlerin kurulduğunu aktaran Kılıç, çoğunlukla tek 2+1 evlerin tercih edildiğini kaydetti.

“İyi bakılırsa ömürleri 70 yıl”

Prefabrik evlerin metrekare fiyatlarının 1400 TL ile 1600 TL arasında değiştiğini aktaran Kılıç, ruhsatı alındıktan sonra bir evin 20 gün içinde kurulabildiğini ifade etti. Prefabrik yapıların belirli aralıkta bakımlarının yapılması halinde ömürlerinin 60 ila 70 yıl arasında değiştiğini aktaran Kılıç, özelikle çelik prefabrike olarak bilinen Amerikan tipi evlerin dış cephesine çok rahat siding kaplama da yapılabildiğini söyledi.

“Prefabrik bilinci artıyor”

Prefabrik yapılara talebin çok yükseldiğini kaydeden Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, pandeminin yanı sıra depremin de prefabrik evlere olan ilgiyi artırdığını aktardı. 2019 ile 2020 yılını karşılaştırdıklarında bireysel konut tarafında yüzde 50’lik bir artış olduğunu aktaran Koçyiğit, Marmara ve Ege bölgesinden gelen talebin çoğunlukta olduğuna dikkat çekti. Çok fazla kişinin da bilgi almak amacıyla aradığını kaydeden Koçyiğit, daha fazla satılan evlerin ise 69-80 metrekare arası 2+1 evler olduğunu belirtti. Koçyiğit, bu metrekare aralığında satış fiyatlarının 50 bin TL ile 100 TL arasında olduğunu söyledi.

“Yurtdışından da talep geliyor”

Nestavilla markası ile Türkiye’nin 7 bölgesinde 30’u aşkın bayileriyle hizmet sağladıklarını aktaran Koçyiğit, “Bu dönemde yurtdışından özellikle Avrupa’dan bize ulaşan müşterilerimiz oluyor ama genellikle bilgi ve fiyat araştırması şeklinde oluyor” diye konuştu.

“Pandemide talep 4 kata çıktı”

Prefabrik ev ilgisi emlak portallarına da yansıdı. Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, Türkiye’de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte prefabrik ev aramalarında bir artış olduğunu kaydetti. Mayıs ayının son haftası mevsimin de etkisiyle son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Pandemi sürecinden önceki döneme göre artış 4 kat daha fazla. Yazın bitmesiyle prefabrik ev aramalarında bir nebze gerileme olsa da İzmir depreminden sonra yeniden yükselişe geçti. Prefabrik evle birlikte arsalara olan talep de arttı. Hürriyet Emlak Endeksi Kasım verilerine göre; arsa fiyatlarında özellikle yazlık bölgelerde artış yaşandı. Bir yılda Antalya'da arsa fiyatları yüzde 48, Muğla'da yüzde 31, İzmir'de yüzde 29 ve Çanakkale'de ise yüzde 17 artış gösterdi” dedi.

Yabancı firmalar da Türkiye prefabrik pazarında

Yerli üreticilerin hakim olduğu Türkiye prefabrik pazarında ithal ürünler göze çarpıyor. Dünyanın en büyük ahşap ev üreticileri arasında gösterilen İrlandalı ahşap ev üreticisi Honka’nın 2016 yılında bayiliğini alan Fin Yapı, firmanın ürünleri olan kütük ev ve panel evleri Türkiye pazarına satıyor. İrlanda’da yetişen özel bir ağaçtan yapılan kütük evlerin metrekaresinin fiyatı 800 Euro ile 900 Euro arasında değişiyor. Bu evlerin ömürlerinin 600 yıla kadar çıktığını söyleyen Honka Türkiye Kurucu Ortaklarından Mimar Orçun Aydın, pandemi ve depremden dolayı bu yıl ürünlerine artan bir ilgi oluştuğunu belirterek, “Evlerimize talep iki katına çıktı. Kütük evler için sipariş alındıktan sonra yaklaşık 5 ayda kurulabilirken, panel evler ise 2 ayda kurulabiliyor. Halihazırda Antalya, Dalaman ve Sakarya’da şantiyelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“İkinci el evler de satılıyor”

Sıfırdan prefabrik ev yaptırmak isteyenler olduğu gibi, hazır prefabrik evlere olan ilginin de yükseldiğini anlatan Yusuf Mert Yılmaz, “Özellikle 3 katlı prefabrik evler ve çelik prefabrik evlere olan talepte artış oldu” dedi. Genellikle metrekare birim fiyatlarının 1000 TL’den başlayan prefabrik evlerin tercih edildiğini söyleyen Yılmaz, prefabrik evlere en büyük talebi Balıkesir, Çorlu, Çayırova, Manisa ve İzmir bölgelerinde yaşayanlardan aldıklarını söyledi.