ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Premiere Vision Türkiye'ye veda etti

Dünyanın en önemli tekstil fuarı Premiere Vision'ın Fransız sahipleri, son dönemde yaşanan ilgisizlik ve düşen yoğunluk nedeniyle Türkiye’ye veda etme kararı aldı.

Premiere Vision Türkiye'ye veda etti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap