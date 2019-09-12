Premiere Vision Türkiye'ye veda etti
Dünyanın en önemli tekstil fuarı Premiere Vision'ın Fransız sahipleri, son dönemde yaşanan ilgisizlik ve düşen yoğunluk nedeniyle Türkiye’ye veda etme kararı aldı.
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