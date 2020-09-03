Prof. Dr. Aykut Arıkan: Kriz yönetimi, krizden önce yapılmalı

03 Eylül 2020

”DÜNYA’nın İK’sı” isimli yeni programımızın ikinci konuğu Prof. Dr. Aykut Arıkan. Dünya Gazetesi canlı yayınında DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça’nın sorularını yanıtlıyor.

Canlı yayından notlar:

Prof. Dr. Aykut Arıkan: Sürdürülebilirlik, inovasyon ile doğrudan ilgili bir kavram. Dengesizlik eski kurguydu. Gezegeni mahvetmek pahasına kazanmak düşüncesi vardı eskiden. Yeni bir kurguya ihtiyacımız var. Sıfır sonuçlu oyunların bırakılması gerekir. Herkes kazanmalı. Bunun için kurumların dirençli olması gerekir. Bu, karşılaşacağımız tek virüs mü olacak. Paradigma değişiyor artık. Sürdürülebilirliğini ölçümlemeyen, bunu kurmayan, gerekli adımları atmayan kurumların çok ciddi kayıpları olacak. Kurumlar, sürdürülebilirlik anlamında önce kendilerini kontrol etmeliler. Yönetim kurulundan tedarikçilerine kadar her şeyi kontrol etmeliler. Bir zihniyet dönüşümü gerekli. Sürdürülebilirlik raporlaması yapılmalı. Önce şirketin yönetim yapısı, paydaşları ortaya konmalı bu raporlamalarda.Şirketler çalışanlarına nasıl eğitim aldırıyor, cinsiyet ayrımcılığı ve çocuklara nasıl bakıyor, bütün bunları denetim ekosistemi içinde ele almalı. İnovasyon sürdürülebilirliğin anahtarıdır. İnovasyon fark yaratan değişimdir. Global trend, mega trend, makro trend, mikro trendler vardır. Herkesi etkileyen global trenddir. Trend analizi, sürdürülebilirlik ve inovasyon birlikte ele alınmalı. Şirketler iş modellerini de incelemeli. Çalışan koçluğu, liderlik koçluğu gibi destekler alınmalı. Koç, size doğru soruları sorması açısından yarar sağlayacaktır. Etik olmadan bırakın büyümeyi işinizi bile yapamayacak hale gelirsiniz. Etik yüzde yüz önemlidir. İş dünyası etik davranışı zorluyor. Bir şirket sürdürülebilirlik yatırımı ile uzun vadede geleceği planlamalı. Vergi kaçırmak gibi küçük vadeli çıkarlarla kimse kazanamaz. Sürdürülebilirlik için, bir tedarikçi ağı ile çalışıyorsanız, mutlaka denetimi yapılmalı.

Kriz yönetimi, krizden önce yapılmalı. Kriz durumunda yapılan kriz yönetimi değil, acil durum yönetimidir. Pandemi konusunda özellikle sosyal medyada dezenformasyon var. Pandemi konusunda veri saklandığı kanaatinde değilim. Bu çağda veri saklayamazsınız. Saklarsanız sonra patlar.

DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça:

Sürdürülebilirlik kavramını, daha çok konfeksiyonculardan duyardık. Şu anda sürdürülebilirlik konusunda birçok kurumun daha duyarlı olması gerekli. Şirketler küresel ağ içinde üretim yapıyor. Ne yazık ki bir süre insan bu değer ağında ıskalandı. Şirketleri daha dayanaklı kılan şey esasında insandır. Kimi zaman bazı büyük kuruluşlar bile, çevre ve doğa reklamları ile göstermelik çevrecilik yapıyorlar. Şirketlerin etik yaklaşımı da, sürdürülebilirliğin yanında çok önemlidir. Etik davranan, vergi veren kuruluş maalesef rekabet açısından dezavantajlı duruma düşüyor. Şirketler çoğu zaman, sağlıklı veriler üzerine değil fısıltılar, tanımlanmamış bilgiler üzerine karar alıyor. Şirketler çoğu zaman, sağlıklı veriler üzerine değil fısıltılar, tanımlanmamış bilgiler üzerine karar alıyor.