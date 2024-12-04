Prof. Dr. Aziz Çelik'ten Türk-İş'e 'açlık ve yoksulluk sınırı' eleştirisi: 8 katı fark var

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Aziz Çelik, TÜİK'in kasım gıda enflasyonunu 5,1 açıkladığını, İTO'nun 'İstanbul Ücretliler Endeksi'nin ise 3,07 olduğunu hatırlatarak, Türk-İş'in Ankara'daki mutfak enflasyonunu 0,64 olarak açıklamasına dikkat çekti.

'TÜİK'in gıda enflasyonu, Türk-İş'in 8 katı

"TÜİK gıda enflasyonu, Türk-İş'in 'Ankara mutfak enflasyonunun 8 katı. Bu izahı güç bir orandır" diyen Çelik, "Türk-İş on yıllardır açlık ve yoksulluk sınırını hesaplayıp açıklıyor ve bu hesaplama kamuoyunda ciddi bir yer buldu. Ancak son açıklanan oran ciddi bir metodoloji sorunu olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili detaylı bir metodoloji açıklaması gerektiğini belirten Çelik, araştırmanın da Ankara ile sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bunun öne çıkarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, "Ankara ile ilgili bu araştırmanın nasıl yapıldığı, hangi ürün fiyatlarının nereden derlendiği açıklanmalı. Araştırmanın bu haliyle Ankara ortalamasını yansıtmadığı açık" ifadelerini kullandı.

'Türk-İş metodolojisini açıklasın'

Ortaya çıkan tuhaf sonucu, araştırmanın sınırlılığına dayandıran Çelik, ürün fiyat listesi ve derleme yerlerine de yer verilerek araştırmanın ayrıntılı metodolojisinin, verilerin ve kısıtların kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

'Enflasyon araştırmaları ciddi iştir'

Resmi gıda enflasyonunun Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonundan yaklaşık 8 kat fazla olmasını 'vahim bir durum' olarak nitelendiren Profesör, araştırmanın gerçek tabloyu yansıtmadığını belirterek, "Enflasyon araştırmaları ciddi iştir ve özenli yapılmalıdır" dedi.