Prof. Dr. Daron Acemoğlu 'Bu konuda umutluyum' diyerek anlattı

Nobel Ekonomi Ödülü’nün James A. Robinson ve Simon Johnson ile bu yılki sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen “İstanbul’da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli’den Ataşehir’e Konferansı”na katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Acemoğlu verimlilik konusuna değindi ve “Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda" dedi.

Son 15 yıl içinde bu ekonomilerin üretkenliğinin düşük olduğuna dikkat çeken Acemoğlu, “Ürettikleri eski hızında değil. Daha eşitsiz bir dünya yaratıyor. Ücretler büyümüyor. Ücretler büyümediği için gelir dağılımı daha bozuluyor. Bunların hepsi verimlilik ve üretkenlik problemleriyle ilgili” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu “Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri” başlıklı özel oturumda da gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtladı.

'Umut vaat eden kent yönetimi baharı...'

Türkiye’de yerel yönetimlerin, merkezi yönetime kıyasla daha özgür bir hareket alanına sahip olduğunu vurgulayan Acemoğlu, bu durumun değişim ve yenilikler için önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Acemoğlu, “Yerel yönetimler, kentlere dair problemlerin çözümünde aktif ve yaratıcı yaklaşımlar sergileyebilir. Türkiye’de umut vaat eden bir kent yönetimi baharı yaşayabiliriz. Bu konuda umutluyum” diye konuştu.