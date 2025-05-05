Prof. Dr. Emre Alkin 'faizler tekrar yükseltilebilir' diyerek açıkladı: Dezenflasyon reçetesi başa sarılacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) yayımladı. Buna göre enflasyon nisanda yüzde 3 artışla yıllık yüzde 37,86'ya yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,46 artışla yıllık yüzde 73,88 olarak açıkladı.

Enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise açıklanan TÜFE oranına işaret ederek aylık enflasyonun daha yüksek beklendiğini belirtti.

'Dezenflasyon reçetesi başa sarılacak'

Bu verilere göre ekonomi yönetiminin iki yıl önce uygulamaya aldığı dezenflasyon reçetesini başa saracağını belirten Alkin, "2023 Haziran ayında başlanan dezenflasyon reçetesinin başa sarılıp tekrar uygulanacağı anlaşılıyor. 'Olmadı bir daha' diyerek, döviz kurlarını biraz salıp faizler tekrar yükseltilebilir" ifadelerini kullandı.

'Kullanılabilir geliri artırmadan refahtan bahsedilemez'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alkin, bir takipçisinin "Alım gücünü yükseltmek için ne yapılmalı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Enflasyon ile mücadele mal ve hizmet üretenlerin maliyetini düşürecek altyapı yatırımı ve diğer işleri yapmak, neticede makul fiyat ile satmaları için ikna edici uygumalar yapmaktır.

Refah artışı, bugünkü ücretinizle geçen yıldan daha fazla mal satın alabilmektir. Daha fazla mal satın almaya sebep olmadığı yer ise tasarrufun başladığı yerdir. Kullanılabilir geliri artırmadan refahtan bahsedilemez."