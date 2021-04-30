Prof. Dr. Ersan Şen, çek krizini yorumladı: Tebliğ kanunun üzerinde olamaz

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Çek ile ilgili dunya.com’a değerlendiren Prof. Dr. Ersan Şen, torba yasanın bu haliyle bankaların karşılığı olan çekleri bile ödeyemeyeceğini söyledi. Şen, kanuni düzenlemenin çok açık olduğunu belirterek, bankaların tebliğe veya genelgeye göre çekleri ödeyemeyeceğini söyledi. Şen, çıkarılan tebliğin kanun hükmünün üstünde olamayacağı gibi, gerekçenin de kanun metninin üzerinde olamayacağını söyledi.

“Kanunun lafzında ne yazıyorsa, geçerli olan odur” diyen Şen, “Gerekçede her ne kadar ödeme güçlüğü içinde olanlara destek diyerek açıklama yapmaya gayret edilse de doğru değil. Halkın temsilcilerinden oluşan TBMM’nin iradesinin üzerine hiçbir şey çıkamaz. Yani yasa ibraz edilemeyecek diyorsa ibraz edilmeyecektir. Bu farklı bir şekilde yorumlanıp, “Karşılığı varsa buradan alırım” diyemez” diye konuştu.

Yasa metni bu kadar açıkken, bankaların borçlunun muvafakatı olmadan ödeme yapamayacağının altını çizen Şen, “Alacaklı ile borçlu bir araya gelir, banka yazılı olarak muvafakat alır kayda geçer ancak o zaman ödeme yapar, bu duruma zaten devlet karışamaz” ifadelerini kullandı.

Bankanın burada kendi başına insiyatif kullanamayacağını vurgulayan Şen, “Tekrar ediyorum, genelge ile tebliğ ile kanun iradesinin üzerine çıkılamaz. Banka burada emniyeti suiistimal suçu işlemiş olur, kamu bankaları yönüyle de görevin kötüye kullanılması durumu geçerlidir”

Yargının zaman zaman madde gerekçelerini dikkate alarak karar verebildiğine dikkat çeken Şen, “Ancak burada herhangi bir muğlaklık yok. Eğer metin yazılırken, “Ancak karşılığı bulunmayan, karşılığı yeterli olmayan, bulunmayan şekler ibraz edilemez” denseydi anlardım” şeklinde konuştu.

Prof.Dr. Şen, normlar hiyerarşisi ilkesine göre genelge, sirküler gibi düzenlemelerin kanunun üzerinde olamayacağını aktardı.