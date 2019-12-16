Prof. Dr. Gürsel: İş gücündeki azalış iyi haber değil

16 Aralık 2019

Ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin etkisine bağlı olarak Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13-14 bandındaki seyrini sürdürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; eylül döneminde istihdamda artış sınırlı kalırken, işgücüne katılımdaki gerileme işsizlik oranında düşüş sağladı.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, eylül dönem işsizlik verilerini DÜNYA'ya yorumladı. Ekonomide işsizlikteki artışın durduğuna dair işaretlerin var olduğunu ifade eden Gürsel, işsizlik oranında bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalmanın küçümsenecek bir performans olmadığını dile getirdi. Bu azalmanın nereden kaynaklandığına bakılması gerektiğini söyleyen Gürsel şöyle devam etti: "Öncelikle istihdama bakmak lazım. İstihdamda 36 bin kişilik artış var. Ancak istihdamdaki bu artış, normal şartlarda işsizlik oranını 0,2 puan düşürmezdi. İşsizlik oranındaki düşüşe neden olan veri; iş gücünde de yaşanan 35 bin kişilik gerilemedir. Bu iki veri birleştiğinde 0,2'lik düşüş gerçekleşmiş."

İş gücündeki azalmanın Türkiye ekonomisi için iyi haber olmadığının altını çizen Gürsel, 'potansiyel çalışabilecek olanları kullanamıyorsunuz demektir' ifadelerini kullandı.

Gürsel şöyle devam etti: "İş gücü, 2018 Eylül ayından bu yana sadece 210 bin kişi artmış. İşgücünde artışın yavaşlaması, işsizlik oranın tarihi seviyelere çıkmasını engelledi. Ekonomik büyüme yaşandığı için istihdamda bundan sonra küçük küçük artış devam edecek. Türkiye ekonomisi için çok yüksek büyüme rakamları değil ama istihdam yaratmaya yetiyor. İstihdam ve ekonomik büyüme devam ettikçe işgücü de eski trendine dönecek. Belki 700-800 binlere dönüş olmayacak ama 400-500 binlere yönelecektir. Dolayısıyla iş gücü artmaya devam edeceği için, gelecek dönemde işsizlikte çok büyük bir düşüş beklemiyorum."

İşsizlikte düşüş devam eder mi?

TSKB Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün analizine göre, işgücü piyasasındaki toparlanma ve işsizlik oranındaki düşüşler bir süre daha sınırlı kalacak. Son büyüme verilerinin, üçüncü çeyrek itibarıyla ekonomik aktivitenin büyümeye başladığını gösterdiği, öncü verilerin de son çeyrekte toparlanmanın belirginleştiğine işaret ettiği vurgulanan açıklamada şu analize yer verildi: "Söz konusu toparlanmanın daha çok iç tüketim ve belli sektörlerde ertelenmiş talebin hayata geçirilmesinden kaynaklı bir özellik gösteriyor. Faiz indirimlerine rağmen yatırımlara ilişkin yatırım malları ithalatı gibi öncü veriler hala zayıf seyrediyorlar. Bu nedenle işgücü piyasasındaki toparlanmanın ve işsizlik oranındaki düşüşlerin bir süre daha sınırlı kalabileceğini tahmin ediyoruz. 2019’da ortalama yüzde 14 civarında olacak işsizlik oranının 2020’de yüzde 13,6’ya gerileyebileceğini hesaplıyoruz."

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise son çeyreğin genelde işsizliğin mevsimsel olarak arttığı bir döneme denk geldiğini hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Her ne kadar son çeyrek büyümesinin artan kredi talebi ve iç tüketim artışıyla hızlanması beklense de bunun istihdam tarafına yansımasının sınırlı ve gecikmeli olacağını düşünüyoruz. Büyüme oranının YEP'te hedeflenen yüzde 5 seviyesinde kalıcılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, istihdamı da artırmak ve işsizlik oranında ilerleyen dönemde tek haneyi sağlamak açısından önem arz ediyor.

İşsizlik, Eylül döneminde yüzde 13,8