Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Faiz indirimi ne zaman başlayacak?

Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Enflasyon verilerinin belli olmasının ardından gözler Merkez'in 26 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına kilitlendi.

Hakan Kara'dan çarpıcı tahmin

İktisatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara ise TÜİK verilerinin ardından Merkez'in faiz kararına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.

Sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin verileri değerlendiren Hakan Kara, "Faiz kararlarında en çok dikkate alınacak gösterge" diyerek mevsim etkilerinden arındırılmış aylık hizmet enflasyonuna dikkat çekti.

Merkez faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Mevsimsellikten arındırılan enflasyonun son iki ayda yüzde 3’ün biraz üzerinde seyrettiğini belirten Hakan Kara, "Merkez Bankası bu göstergenin Aralık’ta yüzde 3’ün altına ineceğini görürse faiz indirimine mütevazi bir adımla başlayacaktır" dedi.