Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Türklerin yurt dışına yatırımı tarihi zirvede
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türk vatandaşlarının yurt dışında gerçekleştirdiği net doğrudan yatırımların tarihi seviyeye ulaştığını bildirdi.
Prof. Dr. Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yurt içi yerleşiklerin yurt dışına yaptığı net doğrudan yatırımların 2025 yılı Mart ayı itibarıyla yıllık bazda 7,56 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığını belirtti.
Paylaşımında bir grafikle verileri destekleyen Kara, söz konusu yatırım hacminin bugüne kadarki en yüksek düzeyde olduğunu vurguladı.
Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar $ ile tarihi zirveye ulaştı. pic.twitter.com/Z5aVZS8Zuc— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 19, 2025