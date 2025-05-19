Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Türklerin yurt dışına yatırımı tarihi zirvede

Prof. Dr. Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yurt içi yerleşiklerin yurt dışına yaptığı net doğrudan yatırımların 2025 yılı Mart ayı itibarıyla yıllık bazda 7,56 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Paylaşımında bir grafikle verileri destekleyen Kara, söz konusu yatırım hacminin bugüne kadarki en yüksek düzeyde olduğunu vurguladı.