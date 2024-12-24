Prof. Dr. Hakan Kara: Asgari ücret belli oldu, Merkez Bankası’nın faiz kararı netleşti!

Ekonomideki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeleri ile tanınan Prof. Dr. Hakan Kara, 2025 asgari ücret kararının piyasalara ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık'ta açıklayacağı yılın son faiz kararına olası etkilerini değerlendirdi.

Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında asgari ücret artışının yüzde 30 ile sınırlı kalmasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasını kesinleştirdiğini vurgulayarak, "Yarın Borsa endeksi artacak, tahvil faizleri düşecektir" öngörüsünde bulundu.

Asgari ücret artışının %30 ile sınırlı kalması Merkez Bankasının faiz indirimine başlamasını kesinleştirdi. Yarın Borsa endeksi artacak tahvil faizleri düşecektir. https://t.co/RwVvaedKwK — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 24, 2024

Kara, asgari ücret açıklamasından önceki paylaşımında ise Merkez Bankası’nın kararını, asgari ücret artış oranını göz önünde bulundurarak şekillendirmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Geçmiş yıllardan örnek veren Kara, şunları dile getirmişti:

"Merkez Bankasının faiz kararını vermeden önce asgari ücreti görmesi önemli. Geçen yıl ters köşede kalıp sonrasında faizi yüzde 50’ye çekerek kuru yatıştırabilmişlerdi. Aşağıdaki haber doğruysa bu sene karardan önce görüp ona göre adım atabilecekler."

Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıklanması, ekonomi dünyasında tartışmaları beraberinde getirdi. Kara’nın değerlendirmesi, Merkez Bankası’nın faiz politikalarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine dair önemli bir işaret olarak görülüyor.