Prof. Dr. Hakan Kara 'Big Mac Endeksi'yle çarpıcı gerçeği ortaya koydu

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Big Mac Endeksi'nde son durumu X (Twitter) hesabından paylaştı.

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'deki Big Mac fiyatlarının (mavi çizgi) ve dünya ortalamasının (turuncu çizgi) dolar cinsinden zaman içerisindeki değişimi gösteriliyor.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, Türkiye’deki Big Mac fiyatı ile dünya ortalaması arasındaki farkın tarihi zirvesinde olduğunu aktardı.

Grafiğe göre; Türkiye'deki fiyatlar genelde dünya ortalamasının altında seyretmiş. Ancak, son dönemde Türkiye'deki Big Mac fiyatlarının dünya ortalamasını aştığı görülüyor.

Prof. Dr. Hakan Kara, X mesajında, "Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede" ifadesini kullandı.

ABD'den bile pahalı

Big Mac Endeksi, ülkeler arası fiyat karşılaştırması yaparken döviz kuru ve satın alma gücünü değerlendirmek için kullanılan önemli bir araç.

Big Mac Endeksi'ni yansıtan bu grafik Türkiye ekonomisindeki son yıllarda yaşanan dalgalanmaların tüketici fiyatlarını nasıl etkilediğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

ABD'nin 10 eyaletinde Bic Mac fiyatları...

Türkiye’de bir Big Mac sandviçi 195 liradan satılıyor. 195 lira ise yaklaşık 5 dolar 54 cente karşılık geliyor. ABD'nin en pahalı şehirlerinden New York'ta ise bir Big Mac'in fiyatı 5 dolar 23 cent.

Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede. pic.twitter.com/1vW4ULtqVz — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 23, 2024

Big Mac Endeksi nedir?

Big Mac Endeksi İngiliz dergisi The Economist’in muhabiri Pam Woodall tarafından 1986’da ortaya atıldı.

Endeks satın alma gücünü baz alan ve anlaşılması kolay bir para birimi karşılaştırılması sağlıyor.

Big Mac Endeksi, adını McDonald's restoranlarında satılan bir hamburger olan Big Mac'ten alıyor.

Para biriminin mevcut dolar kuruna dönüştürülmesiyle, para birimlerinin satın alma gücü basit bir şekilde karşılaştırılıyor.