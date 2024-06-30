Prof. Dr. Hakan Kara, 'bütçe açığı' tahminini açıkladı, enflasyonla mücadele reçetesi verdi...

Akademisyen ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi'ni değerlendirdi.

"Bütçe açığının yüzde 6-8’lere gittiğine dair raporlar görüyorum, bana pek makul gelmiyor" ifadesinde bulunan Prof. Dr. Kara, "Bu yıl bütçe açığı muhtemelen yetkililerin de ifade ettiği gibi yüzde 5’in altında tutulacak" ifadesinde bulundu.

Bu yılki bütçe açığı oranının yüzde 4,5 olması varyasımından yola çıkan Kara, geçen yılki bütçe açığı oranının yüzde 5,2 olduğunu hatırlattı ve "Dolayısıyla bu yıl bütçe dengesinin iyileştiği ve daha sıkı maliye politikası uygulandığı gibi bir intiba oluşacak. Fakat fiilen bu pek doğru olmayabilir, zira bütçenin ekonomiye konjonktürel etkisini nakit bazlı bütçe dengesinin değişimi üzerinden okumak daha sağlıklı" dedi.

2023 yılı nakit bazlı bütçe açığının yüzde 2,4 olduğunu vurgulayan Kara, paylaştığı grafiği referans göstererek, telaffuz edilen resmi rakamların 2024 yılında geçen yıla göre 2 puan bir bozulma ima ettiğini ve bu durumun önceki yıla göre ciddi bir mali genişleme anlamına geldiğini söyledi.

Bütçe açığının %6-8’lere gittiğine dair raporlar görüyorum, bana pek makul gelmiyor.

Bu yıl bütçe açığı muhtemelen yetkililerin de ifade ettiği gibi %5’in altında tutulacak. Diyelim ki %4,5 olsun.

Geçen yıl bu oran %5,2 idi. Dolayısıyla bu yıl bütçe dengesinin iyileştiği ve daha… pic.twitter.com/l7gkA0xDJA — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 30, 2024

"Enflasyon hedeflenen düzeylere nasıl düşecek?"

Kara, yaptığı paylaşımda "enflasyon hedeflenen düzeylere nasıl düşecek?" ve "Enflasyonla mücadelede para politikası ve reel değerlenme üzerine bu kadar yük bindirmek sürdürülebilir olacak mı?" sorularını sordu.

Mevcut enflasyon hedeflerinin korunması halinde ilave bir sıkılaşma ihtiyacı doğacını ancak bu sıkılaşmanın para değil maliye politikası aracılığıyla yapılması gerektiği kanaatine vardığını belirtti.

Kara, "Bu çerçevede, nakit bazlı bütçe açığının en fazla yüzde 2 düzeyinde tutulması, bunun da harcama kesintisi ve doğrudan vergi tahsilatı yoluyla sağlanması faydalı olacaktır" dedi ve "Bu yazıyı okuduktan sonra ekonominin zaten yavaşladığına dikkat çekenler olacaktır. Konumuz tam olarak bu değil; ekonomi yavaşlıyor ama enflasyon hedeflerine ulaşacak kadar yavaşlamıyor. Dolayısıyla hedeflerde ciddi isek gerekeni yapmak durumundayız" sözlerini ifadesinde ekledi.

Kara ayrıca, enflasyon hedeflerinde istenilen sonucun alınmaması durumuna ilişkin "Yapamıyorsak da o zaman hedefleri revize etmeliyiz" tavsiyesinde bulundu.