Prof. Dr. Hakan Kara enflasyonun çarpıcı etkisini tek bir grafikle ortaya koydu

Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, yıllık enflasyon ile dolandırıcılığın toplam hüküm giyenler içindeki payı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir grafik paylaştı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara’nın X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, dolandırıcılık oranı ile yıllık enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu görülüyor.

Doruk Okuyan’ın hazırladığı grafiğe göre; enflasyonun arttığı yıllarda dolandırıcılığın hükümlüler içindeki payı da artış gösteriyor.

Grafikte enflasyonun hayli yüksek olduğu 2022, 2023 yıllarında dolandırıcılık oranındaki keskin artış dikkat çekiyor.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara paylaşımında "Enflasyon ahlakı bozar" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Kara'nın ortaya koyduğu tablo enflasyonun bireyleri zor durumda bırakarak yasadışı faaliyetlere itme potansiyelini açık şekilde ortaya koyuyor.

NOT: Grafik, Türkiye'deki Ceza İnfaz Kurumu istatistiklerinden ve Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden (EVDS) alınan verilere dayanıyor.

Öte yandan Türkiye'de enflasyon düşüş eğiliminde... Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre aralık ayında enflasyon yüzde 1.03 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27, 2023 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 64 olarak gerçekleşmişti.