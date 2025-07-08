Prof. Dr. Hakan Kara "İhracatçı için kötü, enflasyon için iyi haber" diyerek duyurdu

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı bir değerlendirmede Çin’deki arz fazlasının Türkiye'ye etkisine dikkat çekti.

İhracatçı için kötü, enflasyon için iyi haber

Çin’de arz fazlası nedeniyle üretici fiyatının iki yıldır düştüğünü ifade eden Kara, "Ticaret savaşları ile birlikte düşünürsek ihracatçılarımızın rekabet gücü ve dış denge için kötü, enflasyon için iyi haber" dedi.

Ucuz Çin malları ihracatçıyı zorluyor

Çin düşük maliyetli ürünleriyle uluslararası pazarda fiyat avantajı yaratırken, rekabet dengesini de bozuyor. Çin'in üretici fiyatlarındaki bu düşüşün de küresel mal fiyatlarını baskılarken, pek çok ülkede ihracatçıların rekabet gücünü zayıflatması bekleniyor.

Ancak Kara’ya göre ihracatçıyı zorlayacak bu gelişme yüksek enflasyonla mücadelede rahatlatıcı etki oluşturabilir. İthal ürünlerdeki ucuzlamanın yurt içinde enflasyonu körükleyen üretici ve tüketici fiyatlarına da yansıyacağı düşünülüyor.