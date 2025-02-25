Prof. Dr. Hakan Kara kıyasladı! Merkez Bankası'nın dikkat çeken döviz satışı!

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden MB'nin döviz satışlarını değerlendirdi.

Kara, Ocak 2024'ten beri Merkez Bankası'nın netteki döviz alımlarına dikkat çekerek bankanın geçen hafta yerel seçimlerden (31 Mart 2024) bu yana en yüksek döviz satışını yapmış göründüğünü kaydetti.

Kara, bunun nedenine ilişkin yorum yapmadı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 71,5 milyar dolara çıkarak rekor kırmıştı.

Bankanın brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri ise 1 milyar 912 milyon dolar artışla 72 milyar 475 milyon dolara yükselmişti.