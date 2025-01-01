Prof. Dr. Hakan Kara kur-enflasyon ikilemini anlattı: Kur baskılandı, fiyatlar durmadı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre 2024 yılında mega kentin enflasyonu yüzde 55,27 arttı. Aralık ayındaki enflasyon ise yüzde 1,74 olarak kayda geçti.

İktisatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmasında, enflasyon ile dolar kurunun ayrışmasını gösterdi.

Grafikte, 2024 yılında kurun baskılanması nedeniyle enflasyona göre oldukça sınırlı artış gösterdiği görülüyor. Halihazırda ihracatçı da kurun en azından enflasyon kadar artırılmasını istiyor.

Prof. Dr. Hakan Kara paylaşımına "2024 yılı kurun bastırıldığı, ancak fiyatların durdurulamadığı bir yıl oldu" notunu düştü.

Kara şunları yazdı: "Uygulanan makro politikalar öngörülebilirliği artırsa da arzulanan hızda iyileşme sağlayamadı. 2025’in enflasyonun hedefe ulaştığı bir yıl olmasını, ülkemiz için huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."