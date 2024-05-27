Prof. Dr. Hakan Kara 'kura müdahalenin tablosu'nu yayınladı, çözüm yolunu gösterdi

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net rezervlerindeki değişimi yansıtan bir grafik paylaştı.

Eski TCMB Başekonomisti olan Prof. Dr. Kara, Merkez Bankası’nın 17 Mayıs 2024 verilerine dayanan grafiğin “2018’den bu yana döviz kurunu kontrol etmek için yapılan müdahalelerin boyutunun giderek arttığını gösterdiğini” belirtti.

Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda bu tabloyu düzeltmenin yolunu da gösterdi:

* TL’ye güveni tesis etmek. O da düşük ve istikrarlı enflasyonla mümkün.

Prof. Dr. Kara’nın yayınladığı grafikte, Merkez Bankası’nın rezervlerinin 2028 itibarıyla ciddi erime kaydettiği görülüyor.

Net rezervlerin eksiye düştüğünün görüldüğü tabloya, 2024 yılında Banka’nın piyasadan yaptığı alımlarla rezervlerini güçlendirmesi de yansıyor.