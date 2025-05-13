Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Merkez Bankası 7 haftanın ardından yeniden döviz alımına başladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 haftadır süren 57 milyar dolarlık döviz satışının ardından geçen hafta itibarıyla tekrar rezerv birikimine başladı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin döviz alımına ilişkin tabloyu sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara paylaşımında "Merkez Bankası yedi haftada 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı" ifadelerine yer verdi.

Kara tarafından paylaşılan içerikte rezervlere ilişkin şu grafiğe yer verildi:

Başkan Karahan "Rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz" demişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan geçen hafta TBMM'de yaptığı sunumda rezervlerdeki erimenin son günlerde durduğunu ve ters yönde bir eğilimin başladığını söylemişti.

Sunumun ardından milletvekillerinin sorunularını da yanıtlayan Karahan "Kısa vadeli borç oranına baktığımızda rezerv seviyesi yeterli seviyede değil. Rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz" demişti.