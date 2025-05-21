Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Merkez son iki haftada 7,9 milyar dolar döviz satın aldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri geçtiğimiz hafta yaklaşık 1,3 milyar dolarlık artış kaydetti.

TCMB verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 9 Mayıs haftasında 144,3 milyar dolar seviyesinde olan rezervler, 16 Mayıs haftasında yaklaşık 145,6 milyar dolara yükseldi.

Son iki haftada 7,9 milyar dolarlık döviz alımı

Bugün sosyal medya hesabından bir grafik paylaşan ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara da Merkez Bankası'nın son iki haftada 7,9 milyar dolar döviz satın aldığına dikkat çekti.

Merkez Bankası son iki haftada 7,9 milyar dolar döviz satın aldı. pic.twitter.com/nludSbP06K — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 21, 2025

57 milyar dolarlık döviz satışı

Merkez Bankası, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonlarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına kadar giden süreçte piyasaları yatıştırmak için farklı tedbirler almış, o dönemde TL/dolar kurunu dengelemek için 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını gerçekleştirmişti.

Karahan "Rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz" demişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise Meclis sunumunda rezervlerdeki erimenin son günlerde durduğunu ve ters yönde bir eğilimin başladığını belirterek "Kısa vadeli borç oranına baktığımızda rezerv seviyesi yeterli değil. Rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz" demişti.

Son haftalarda Merkez Bankası yüklü döviz alımları ile rezervleri yeniden yukarı taşımaya çalışsa da rezervler, 14 Şubat 2025'teki 173,2 milyar dolarlık rekor seviyenin hâlâ gerisinde.