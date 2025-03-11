Prof. Dr. Hakan Kara sanayi üretimine dikkat çekti! Üç öneri sundu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), perakende satışların ocak ayında yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 12,5 yükseldiğini bildirdi. Aylık bazda artış son 4 ayın en yükseği olarak kayda geçti.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, tüketim harcamaları ile sanayi üretimini grafikle karşılaştırdı.

Kara, paylaşımında, "Tüketim artmaya devam ederken sanayi üretimi başını kaldırmakta güçlük çekiyor" diye yazdı.

Uzman isim, "Bu tablonun düzelmesi için verimsiz kamu harcamalarının kısılması, programa güveni artıracak kurumsal düzenlemeler yapılması ve Merkez Bankasına faiz indirimi için daha fazla alan açılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.