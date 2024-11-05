Prof. Dr. Hakan Kara: Şirketler açısından acil faiz indirimi talep edecek durum yok

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı yaptığı paylaşımda üzerinden ekonomik canlılık ve işletmelerin finansal durumu hakkında önemli ipuçları sunan karşılıksız çek oranlarını değerlendirdi.

Paylaşımında karşılıksız çek oranlarındaki artışın durmasına dikkat çeken Kara, bu gelişmenin ekonomik faaliyetin ılımlı bir seyir izlediğine işaret ettiğini söyledi.

Kara konuya ilişkin değerlendirmesine şirketler kesimi açısından acil bir faiz indirimi talep edecek bir durumun henüz oluşmadığını da ekledi.

Karşılıksız çek oranlarındaki artışın durması ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiğine işaret ediyor. Şirketler kesimi açısından henüz acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok. pic.twitter.com/hBkPwQGUhv — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 5, 2024

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin bir başka paylaşım yapan Kara, kendisine gelen 'karşılıksız çek düşüyor çünkü çek verilmiyor, piyasadan haberiniz yok' yorumlarına "Keşke verilere bakıp da konuşma kültürümüz daha güçlü olsa" yanıtını vererek yıllara göre ibraz edilen çek sayılarının yer aldığı bir tablo da paylaştı.