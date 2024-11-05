Prof. Dr. Hakan Kara: Şirketler açısından acil faiz indirimi talep edecek durum yok
Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, karşılıksız çek oranlarındaki son durumu değerlendirdi. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Kara, karşılıksız çek oranlarındaki artışın durmasının ekonomik faaliyetlerin ılımlı seyrettiğini gösterdiğini belirtirken şirketler açısından acil bir faiz indirimi ihtiyacı olmadığını ifade etti.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı yaptığı paylaşımda üzerinden ekonomik canlılık ve işletmelerin finansal durumu hakkında önemli ipuçları sunan karşılıksız çek oranlarını değerlendirdi.
Paylaşımında karşılıksız çek oranlarındaki artışın durmasına dikkat çeken Kara, bu gelişmenin ekonomik faaliyetin ılımlı bir seyir izlediğine işaret ettiğini söyledi.
Kara konuya ilişkin değerlendirmesine şirketler kesimi açısından acil bir faiz indirimi talep edecek bir durumun henüz oluşmadığını da ekledi.
Karşılıksız çek oranlarındaki artışın durması ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiğine işaret ediyor. Şirketler kesimi açısından henüz acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok. pic.twitter.com/hBkPwQGUhv— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 5, 2024
İlerleyen saatlerde konuya ilişkin bir başka paylaşım yapan Kara, kendisine gelen 'karşılıksız çek düşüyor çünkü çek verilmiyor, piyasadan haberiniz yok' yorumlarına "Keşke verilere bakıp da konuşma kültürümüz daha güçlü olsa" yanıtını vererek yıllara göre ibraz edilen çek sayılarının yer aldığı bir tablo da paylaştı.
Aşağıdaki paylaşımıma dair “karşılıksız çek düşüyor çünkü çek verilmiyor, piyasadan haberiniz yok” gibi yorumlar gelmiş. Bunlara tek tek yanıt vermek yerine veriyi paylaşayım. Keşke verilere bakıp da konuşma kültürümüz daha güçlü olsa.. https://t.co/PKAixTQy5b pic.twitter.com/D7Ejy22w6V— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 5, 2024