Prof. Dr. Hakan Kara’dan beklenti üstü faiz indirimi bekleyenlere grafikli yanıt

Ekonomistler ve piyasa aktörleri, yarın toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) şubat ayına ilişkin faiz kararına odaklandı.

Kurul yarın TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak ve PPK kararı 14.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.

AA Finans’ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre; beklenti 250 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 42,5 seviyesine çekilmesi…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin açıkladığı yüzde 2,27'lik enflasyon artışı da faiz indirimine kesinlik kazandırdı.

'Gönlümden geçen 200 baz puan'

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından faiz kararına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara da 250 baz puan indirim beklediğini ifade ederken, gönlünden geçen indirimin 200 baz puan olduğunu ifade etti.

250 baz puan üzerinde gelebilecek bir indirimin beklentileri bozacağını ve döviz rezervi kaybına yol açacağını belirten Hakan Kara, beklenti üstü faiz indirimi bekleyenlere ise grafikle yanıt verdi.

Merkez Bankası’nın haftalık döviz alım grafiğini paylaşan Kara, şubat ayında gerçekleşen rezerv kaybına dikkat çekti.