Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'Big Mac Endeksi' değerlendirmesi

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Türkiye'deki gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, "Big Mac Endeksi" üzerinden yaptığı değerlendirmede Türkiye'deki Big Mac fiyatının dünya ortalamasının üzerine çıktığını vurguladı.

Kara, paylaşımında "Yemek konusunda dünya ortalamasına kıyasla artık epey pahalı bir ülke olduğumuzun resmidir" ifadelerini kullanarak Türkiye'de Big Mac'in 205 TL'ye satıldığını belirtti. Bu fiyat, döviz kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 7,5 dolar seviyesine denk geliyor ve dünya ortalamasını geride bırakıyor.

2018 civarı dikkat çekiyor

Kara'nın paylaşıma eklediği grafikte 2018 civarında Türkiye'deki Big Mac fiyatlarının dünya ortalamasına göre uzun bir süre daha düşük seviyede kaldığı, ancak son dönemde hızlı bir yükselişle dünya ortalamasını aştığı dikkat çekiyor.

Big Mac Endeksi nedir?

Big Mac Endeksi, küresel fiyat karşılaştırmaları yapmak amacıyla The Economist tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Bu endeks, ülkeler arası fiyat farklılıklarını ölçmenin yanı sıra, yerel para birimlerinin dolar karşısındaki değerini de dolaylı olarak ortaya koyuyor.