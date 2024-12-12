Prof. Dr. Hakan Kara'dan cari açık değerlendirmesi: Yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı?
Cari işlemler hesabı 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verirken, 10 ayda cari işlemler açığı 32,8 milyar dolar azalarak, 3,3 milyar dolara geriledi. Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara'da verileri 2021'deki dış açık ile karşılaştırdı, "Bazen geriye dönüp baktığımda yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı diye düşünmüyor değilim." dedi.
Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında cari dengenin 1,88 milyar dolar fazla verdiğini duyururken, cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü.
Öte yandan ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarından 587 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Hakan Kara 2021'deki cari açığı hatırlattı
Cari işlemler dengesine ilişkin bir tablo paylaşan akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'da 2021'deki faiz indirim sürecinin dış açığa etkisini hatırlattı.
"2021’deki faiz indirim süreci sadece enflasyonu değil dış açığı da patlatmıştı" diyen Hakan Kara, TL'nin değer kaybının yanı sıra, Çin modeli olma yolunda Türkiye'nin dünyanın en yüksek dış açığını veren ülke olduğunu anımsattı.
Yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı?
2021'den 2024'e ekonomi politikasındaki değişim tabloda da görülürken Hakan Kara, "Bazen geriye dönüp baktığımda yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı diye düşünmüyor değilim" dedi.