Prof. Dr. Hakan Kara'dan cari açık değerlendirmesi: Yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı?

Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında cari dengenin 1,88 milyar dolar fazla verdiğini duyururken, cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü.

Öte yandan ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarından 587 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Hakan Kara 2021'deki cari açığı hatırlattı

Cari işlemler dengesine ilişkin bir tablo paylaşan akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'da 2021'deki faiz indirim sürecinin dış açığa etkisini hatırlattı.

"2021’deki faiz indirim süreci sadece enflasyonu değil dış açığı da patlatmıştı" diyen Hakan Kara, TL'nin değer kaybının yanı sıra, Çin modeli olma yolunda Türkiye'nin dünyanın en yüksek dış açığını veren ülke olduğunu anımsattı.

Yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı?

2021'den 2024'e ekonomi politikasındaki değişim tabloda da görülürken Hakan Kara, "Bazen geriye dönüp baktığımda yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı diye düşünmüyor değilim" dedi.