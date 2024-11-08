Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı Enflasyon Raporu yorumu: İtiraf edemiyorlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan 2024'ün dördüncü, son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Fatih Karahan beklentiler doğrultusunda 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelledi. Buna göre; 2024 yıl sonu enflayon beklentisi yüzde 38'den yüzde 44, 2025 yıl sonu enflayon beklentisini yüzde 14'ten yüzde 21'e, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükseltildi.

Fatih Karahan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişikin de konuştu. ABD'li yatırımcılarla yaptığı toplantıda yüzde 25'lik asgari ücret zammı sinyali verdiği iddiasını yalanlayan Karahan, asgari ücret görüşmelerinde taraf olmadıklarını ve herhangi bir tavsiyede bulunmadıklarını vurguladı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yardımcısı Cevdet Akçay ise ücret artışlarında ileriye dönük endeksleme yapılması gerektiğini, bunun için konjonktürün uygun olduğunu söyledi.

'Merkez Bankası itiraf edemiyor'

Yılın dördüncü Enflasyon Raporu Sunumu'nun ardından eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan ilk değerlendirmeler geldi.

Hakan Kara X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Merkez Bankası 2025 tahmin üst bandını yüzde 26’ya çekerek daha gerçekçi fakat hala iddialı bir hedef koydu. Enflasyon beklentilerini yönetmek açısından doğru bir adım. Artık top hükümet ve maliye politikasında. Sonraki hamle yeniden değerleme oranını bu seviyede açıklamak olmalı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara konuya ilişkin eleştiri dozu yüksek mesajında ise şunları aktardı:

* Ekonomi yönetimi enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışının katılığından yakınıyor ama bunun en önemli nedenlerinden birinin kendilerinin (TCMB+Maliye vs) enflasyonla mücadelede yavaş kalmasının olduğunu itiraf edemiyorlar.

Merkez Bankası 2025 tahmin üst bandını %26’ya çekerek daha gerçekçi fakat hala iddialı bir hedef koydu.

Enflasyon beklentilerini yönetmek açısından doğru bir adım.

Artık top hükümet ve maliye politikasında. Sonraki hamle yeniden değerleme oranını bu seviyede açıklamak olmalı. pic.twitter.com/2UJhx2oEnS — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 8, 2024

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, basın toplantısından edindiği izlenimi ise şöyle paylaştı:

* Aralık ayında küçük bir adımla indirime başlama niyeti devam ediyor. Bence maliye politikası, ücret ayarlamaları ve yeniden değerleme oranını gördükten sonra adım atılması daha sağlıklı olur.

Hakan Kara Merkez Bankası yönetiminde teknik kapasitenin ve şeffaflığın artmasıyla birlikte basın toplantılarının kalitesinin arttığını da değerlendirmelerine ekledi.