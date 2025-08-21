Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'Cumhur Reyonu' yorumu: Yetmez! Cumhur konutları ile kiralar düşürülmeli

Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde açılması planlanan ‘Cumhur Reyonu’ gündem oldu.

Market zincirlerinin şubelerinde yüzde 10-15’lik bir alan ‘sabit fiyatlı’ ve ‘devlet etiketli’ ürünlere ayrılacak ve bu ürünler tüketiciye maliyetine yakın fiyatla ulaştırılacak.

Marketler bu alanlarda satılan ürünlerden sadece sembolik işletme kârı elde edecek.

Prof. Dr. Hakan Kara'dan ironik çağrı

'Cumhur Reyonu' haberinin yayılmasının ardından deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, marketlerdeki alanın yetmeyeceğini belirterek şu çağrıda bulundu:

- AVM’lerde, pazarlarda, giyimde, eczanelerde, züccaciyelerde de Cumhur Reyonu açılmalı. Düşük ücretle eğitim veren Cumhur okulları açılmalı. Cumhur konutları ile kiralar düşürülmeli.