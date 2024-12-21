Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken asgari ücret çıkışı: Tartışmamız gereken...

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, ancak neredeyse tüm çalışma yaşımını dolaylı olarak etkileyecek 2025 asgari ücreti için kritik haftaya girildi. TÜRK-İŞ asgari ücret önerisini 25 bin 583 lira olarak paylaştı. Hükümet ve işveren kanadından ise henüz bir rakam gelmiş değil…

Milyonlar 2025 asgari ücreti için verilecek kararı beklerken, deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir grafik paylaştı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 yılı için ülkelerin kişi başı gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ile asgari ücret seviyelerini karşılaştıran bir grafik yayınladı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Kara paylaşımında şu soruyu sordu: "Tartışmamız gereken asgari ücret mi başka şeyler mi?”