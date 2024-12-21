Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken asgari ücret çıkışı: Tartışmamız gereken...
Türkiye bu hafta içinde netleşmesi beklenen 2025 asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda... Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Komisyonu'nun üç toplantısında sonuç çıkmadı. Son toplantıda da rakam konuşulmaması üzerine TÜRK-İŞ asgari ücret önerisini açıkladı. Asgari ücret tahminleri havada uçuşurken deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı bir mesajı geldi.
Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, ancak neredeyse tüm çalışma yaşımını dolaylı olarak etkileyecek 2025 asgari ücreti için kritik haftaya girildi. TÜRK-İŞ asgari ücret önerisini 25 bin 583 lira olarak paylaştı. Hükümet ve işveren kanadından ise henüz bir rakam gelmiş değil…
Milyonlar 2025 asgari ücreti için verilecek kararı beklerken, deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir grafik paylaştı.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 yılı için ülkelerin kişi başı gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ile asgari ücret seviyelerini karşılaştıran bir grafik yayınladı.
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Kara paylaşımında şu soruyu sordu: "Tartışmamız gereken asgari ücret mi başka şeyler mi?”
Tartışmamız gereken asgari ücret mi, başka şeyler mi?— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 21, 2024
İsterseniz biraz bu grafiği inceleyin, sonra görüşlerimi paylaşacağım. pic.twitter.com/df6nOmlISr