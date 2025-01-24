Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken 'faiz' çıkışı: Enflasyon ne olursa olsun...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 2025 yılının ilk faiz kararını yorumlamaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti.

Bu kararın ardından Prof. Dr. Hakan Kara geçmişte başekonomist olarak görev yaptığı TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefinine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Merkez Bankası'nın yüzde 21 olan 2025 yıl sonu enflasyon tutma ihtimalinin mümkün olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kara bugün ise faiz indirimine yönelik tahminini açıkladı.

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB'nin dünkü kararından çıkardığını sonucu şöyle aktardı:

* Ocak-Şubat enflasyonu ne olursa olsun Mart’ta faiz indirimi devam edecek.

Merkez Bankası bu yıl Para Politikası Kurulu'nu 12 değil sekiz kez toplayacak. Bu neden Banka şubat ayında faize ilişkin bir karar açıklamayacak.