Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken mesaj, aradaki uçurumu ortaya koydu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün eylül ayı enflasyonunu açıkladı.

Enflasyon bir önceki aya göre beklentilerin hayli üstünde yüzde 3,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.

Enflasyonda ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,1 ile eğitimde gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 9,8 ile giyim ve ayakkabı grubunda tespit edildi.

Prof. Dr. Hakan Kara uçuruma dikkat çekti

Bu noktada deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK enflasyonu ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul’un enflasyonu arasında bir harcama kalemindeki uçuruma dikkat çekti.

TÜİK’in özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde giyim ve ayakkabı harcamaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,10 artış kaydetti. İTO’nun hesaplamasına göre ise bu oran yüzde 40.8 olarak gerçekleşti.