Prof. Dr. Hakan Kara'dan ekonomi değerlendirmesi: 'Türkiye uçurumun kenarından döndü...'

Prof. Dr. Hakan Kara bugün gerçekleşen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi'nin düzenlediği Ekonomik Araştırmalar Forumu'nun (EAF) 2025 yılı Türkiye Ekonomisi oturumunda konuştu.

Kara, Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna dair kritik açıklamalarda bulunurken rezervlerde ve dış dengede önemli bir başarı elde edildiğini ifade etti. Kara, enflasyon ve maliye politikaları gibi konularda yapısal sorunlara değindi.

"Türkiye uçurumun kenarından döndü"

Kara, rezervlerde sağlanan toparlanmaya dikkat çekerek "Türkiye, uçurumun kenarına gidip tekrar dönebilme kabiliyetini gösterdi. Cari açık beklentim 20 milyar doların altındaydı ve bu seviyenin de altında gerçekleşti. Enerji fiyatlarının düşüşü ve altın ithalatının sınırlanması bunda etkili oldu. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) 140 milyar dolardı, ancak yavaş ve düzgün bir operasyonla eritildi. Dış denge ve rezervler anlamında bir başarı sağlandı" ifadelerini kullandı.

Ancak Kara, bu başarının yüksek faiz politikalarıyla elde edildiğini belirterek, "Alçaktaki meyveleri topladık; bundan sonra daha zor işler kaldı" dedi.

"Enflasyon hedefi gerçekçi olmalıydı"

Prof. Dr. Kara, Merkez Bankası ve Hazine'nin enflasyonla mücadelede daha koordineli bir strateji benimsemesi gerektiğini vurgulayarak "Merkez Bankası ve Hazine bir araya gelip gerçekçi bir enflasyon hedefi koymalıydı. Ancak tahminlerle ilerledik ve bu tahminler sürekli yukarı güncellendi. Enflasyon beklentilerini düzeltemediğinizde hizmet sektörü maliyetleri yukarıda kalıyor. Bu durum, maliye politikalarının gevşekliği ve resmi enflasyon ölçümlerine duyulan güvensizlikle birleşiyor" açıklamasında bulundu.

Kara, son dönemde TÜİK'in ölçümlerinin daha iyi bir performans sergilediğini ifade ederken "TÜİK gayet iyi ölçüyor dediğimde linç yiyorum, ama gerçek bu" dedi.

"Maliye politikası daha fazla sıkılaşmalı"

Enflasyon ve dış açıkla mücadelede maliye politikasının daha sıkı olması gerektiğini belirten Kara, "Maliye politikasındaki harcamalar yüksek seviyelerde. İç talep yeterince durdurulamadı ve mücevher ithalatı gibi kalemlerde artış yaşandı. Mücevher ithalatı, 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıktı. Bu tablo sürdürülebilir değil. Enflasyonu ve dış açığı durdurabilmek için maliye politikalarının sıkılaşması gerekiyor. Ayrıca yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyonla uyumlu olması şart" ifadelerini kullandı.

2025 ve gelecek beklentileri

Kara, 2025 yılı bütçe dengesi hedeflerine ilişkin de önemli bilgiler verdi. 2024 yılında nakit bütçe dengesindeki sapmalara dikkat çeken Kara, 2025'te bu oranın düşürülmesinin planlandığını ancak bu hedeflere ulaşmanın zor olduğunu ifade etti.

Kara, "2024’te yüzde 5.5'e çıkan bütçe açığının, 2025'te yüzde 3.1'e düşmesi planlanıyor. Ancak nakit bütçe dengesi çok az iyileşecek. Merkez Bankası bu süreçte enflasyonla mücadelede yeterli desteği alamayacak ve bu da faizlerin çok hızlı bir şekilde düşmesini engelleyecek" dedi.