Prof. Dr. Hakan Kara'dan ekonomi yönetimine 'uyarı' niteliğinde mesaj: İkna edilmesi gereken...

Merkez Bankası, eylül ayına ait sektörel enflasyon beklenti raporunu yayımladı.

Raporda, vatandaşların ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde görülen azalma dikkat çekti.

Özellikle hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 71,6 seviyesine gerileyerek, bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı.

Eylül ayında reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine indi.

Aynı zamanda, piyasa katılımcıları için enflasyon beklentileri 1,2 puan gerileyerek yüzde 27,5 seviyesine düştü

Hakan Kara'dan 'öncelik' mesajı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin açıkladığı rapora ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Hanehalkı, reel sektör ve piyasaların 1 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisini yansıtan bir grafik paylaşan Prof. Dr. Kara, ekonomi yönetimine uyarı niteliğinde bir mesaj yayınladı.

Hakan Kara, ekonomi yönetiminin enerjisini en çok finansal kesimi (piyasa, yurt dışı) ikna etmek için harcadığını belirtirken yapılması gerekene işaret etti:

* Oysa öncelikli olarak ikna edilmesi gerekenler yurt içi firmalar ve hanehalkı.