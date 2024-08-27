  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon çıkışı: Piyasa duyduğuna, reel sektör ise gördüğüne inanıyor
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon çıkışı: Piyasa duyduğuna, reel sektör ise gördüğüne inanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri anketinin sonuçlarını yayınladı. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara sonuçlar üzerinden bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Kara, ‘’Reel sektör ve finansal piyasaların enflasyon tahminler ayrışmaya devam ediyor. Piyasa duyduğuna, reel sektör ise gördüğüne inanıyor’’ ifadelerini kullandı. 

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri’ anketi sonucunu yayımladı. Buna göre, Ağustos 2024’te 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentisi reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi. 

Beklenti anketinin sonuçlarının yayınlanmasının ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, ‘’Reel sektör ve finansal piyasaların enflasyon tahminler ayrışmaya devam ediyor. Piyasa duyduğuna, reel sektör ise gördüğüne inanıyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

Hanehalkı için enflasyon beklentileri yükseldi, reel sektör için gerilediHanehalkı için enflasyon beklentileri yükseldi, reel sektör için gerilediEkonomi

 