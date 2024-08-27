Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon çıkışı: Piyasa duyduğuna, reel sektör ise gördüğüne inanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri’ anketi sonucunu yayımladı. Buna göre, Ağustos 2024’te 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentisi reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Reel sektör ve finansal piyasaların enflasyon tahminleri (beklenti) ayrışmaya devam ediyor.

Piyasa duyduğuna, reel sektör ise gördüğüne inanıyor. pic.twitter.com/NlGNc9rOun — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 27, 2024

Beklenti anketinin sonuçlarının yayınlanmasının ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, ‘’Reel sektör ve finansal piyasaların enflasyon tahminler ayrışmaya devam ediyor. Piyasa duyduğuna, reel sektör ise gördüğüne inanıyor’’ değerlendirmesinde bulundu.