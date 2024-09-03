Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon mesajı: Faiz indirimi için...

Ağustos ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. Aylık bazda yüzde 2,47 artış gösteren enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 51,97 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin yüzde 2,64 artış beklediği rakamlar beklentilerin altında kalsa da enflasyonist baskılar devam ediyor.

Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabı üzerinden enflasyon verilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kara, mevsimsel etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyonun yüzde 3’ün, hizmet enflasyonunun ise yüzde 4’ün üzerinde olduğuna dikkat çekti ve bu aşamada faiz indirimi yapılmasının doğru olmayacağını belirtti.

Kara, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyon (B ve C) yüzde 3’ün üzerinde, hizmet enflasyonu ise yüzde 4’ün üzerinde gerçekleşti. Bu aşamada faiz indirimini destekleyecek bir veri bulunmuyor" dedi.

Kara ayrıca, İTO (İstanbul Ticaret Odası) ve TÜİK endeksleri arasındaki farkın kapandığını ifade eden Kara, yıl sonunda hedeflenen yüzde 38’lik enflasyona ulaşmak için kalan dört ayda enflasyonun ortalama yüzde 1,13 olması gerektiğini vurguladı.

Ek olarak, ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) verilerine göre ağustos ayında enflasyon yüzde 3,47 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma olurken, en yüksek artış ise yüzde 120,81 ile eğitim sektöründe görüldü.

Değerlendirmeleri ile önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veren Kara, "Yıl sonunda yüzde 38 hedefine ulaşmak zor olacak, bu nedenle alınacak kararlar büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Paylaşımlarında enflasyon verilerine ilişkin bir de tabloya yer veren Kara, "İTO ve TÜİK endeksleri arasındaki fark kapanıyor" dedi.