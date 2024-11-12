Prof. Dr. Hakan Kara’dan ‘enflasyon’ mesajı: Şu tablo değişmeden kalıcı olarak düşmez

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün eylül ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıklamıştı. Buna göre; sanayi üretim endeksi eylülde yüzde 1,6 artarken, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

TÜİK bugün de eylül ayının ticaret satış hacim endeksini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; perakende ticaret eylülde yüzde 2,3, bir önceki yıla göre yüzde 15,9 artış gösterdi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonun seyrine ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı

Şu tablo değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşük seviyelere inmez, buraya not düşmüş olayım. pic.twitter.com/6sT8e3TOAX — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 12, 2024

Perakende satış hacmi ve sanayi üretim verilerini yansıtan bir grafik yayınlayan Prof. Dr. Hakan Kara, “Şu tablo değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşük seviyelere inmez” ifadesini kullandı.