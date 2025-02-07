Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'Enflasyon Raporu' yorumu: İmkansızda inat edilmemesi doğrudur

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025’in ilk Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin 3 puanlık artışla yüzde 24’e çekildiğini açıkladı. Karahan 2025 yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin alt bandın yüzde 19, üst bandın ise yüzde 29 olduğunu ifade etti.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesine ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, 2025 yıl sonu hedefinin yüde 21’den yüzde 24’e çekilmesi üzerine şu değerlendirmede bulundu:

* Sürekli yapılan hedef revizyonları can sıkıcı olsa da, imkansız bir hedefte inat edilmemesi doğrudur.