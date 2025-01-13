Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon ve dış açığa ilişkin dikkat çeken değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ticaret satış hacmi ile ciro endeksini açıkladı.

Buna göre, kasımda ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 8,7, perakende satış hacmi ise yüzde 16,4 artış gösterdi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ise kasımda yıllık yüzde 42,4 arttı.

Perakende satışlar yüzde 66 arttı

Sanayi üretimi ile tüketim verilerini değerlendiren İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından iki veri arasındaki makasa işaret etti.

"Sanayi üretimi 3 yıldır yerinde sayarken içerde perakende satışlar yüzde 66 arttı" diyen Kara, enflasyonun ve dış açığın kalıcı olarak düzelmesi için tablonun değişmesi gerektiğini belirtti.

Sanayi üretimi 3 yıldır yerinde sayarken içerde perakende satışlar %66 arttı. Enflasyonu ve dış açığı kalıcı olarak düzeltmek istiyorsak bu tablonun değişmesi gerekir. pic.twitter.com/fCIm4oSzk1 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 13, 2025

Kaçak altın ve kripto varlıkların ödemeler dengesine etkisi

Hakan Kara, ödemeler dengesinde de “Net Hata Noksan” kaleminin pandemi seviyesindeki kadar negatife geçtiğine dikkat çekerek, "Önemli bir kısmı muhtemelen kaçak altın ve kripto varlık yatırımlarından kaynaklanıyor" dedi.