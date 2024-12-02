Prof. Dr. Hakan Kara'dan fiyatlama davranışına çarpıcı örnek: İlk defa yaşadım

Türkiye'de kontrolden çıkan enflasyon ve enflasyonun artacağı beklentisi fiyatlama davranışlarında bozulmaya yol açtı. Tüketiciler fiyat algısını yitirdiklerinden şikayet ederken, hizmet ve gıda sektöründe zamların ardı arkası kesilmedi.

Ancak ekonomi yönetiminin kararlı politikası, son dönemde enflasyonist baskının azalmasını sağladı. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara'da bozulan fiyatlama davranışındaki iyileşmeyi yaşadığı bir deneyimle anlattı.

'Satışlar azaldı biz de fiyat kırdık'

Hakan Kara, yemek hizmeti veren bir kafeteryada fiyatların düştüğünü görünce durumu işletmeciye sorduğunu, işletmecinin de “Hocam satışlar azaldı biz de fiyat kırdık” dediğini belirtti.

'İlk defa tam tersini yaşadım'

Fiyatlama davranışına ilişkin sosyal medya habından açıklama yapan Kara, ilk defa tam tersi bir durum yaşadığını belirterek "Olması gereken bu" dedi.

Geçenlerde fiyatlama davranışlarındaki bozulmayla ilgili örnekler vermiştim. Bu hafta ilk defa tam tersi bir durum yaşadım. Yemek hizmeti veren bir kafeteryada fiyatların düştüğünü görünce işletmecisine sordum. “Hocam satışlar azaldı biz de fiyat kırdık” dedi.

Olması gereken bu. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 1, 2024

Bir ay önce fiyatlanma davranışındaki bozulmaya işaret etmişti

Hakan Kara sadece bir ay önce başka bir paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün bir panel için İstanbul’daydım, birçok iktisatçı/profesyonel ile ekonomi konuştuk ama benim için en öğretici olan mütevazi bir restoranda 5 ay önce 400 TL’ye yediğim patlıcan pilakiye bu defa 700 TL vermek oldu. Talep desem değil, restoran epey boştu. İşletmecisini bulup sordum: Ücretler ve kur çok artmıyor, gıda fiyat artışı yavaşladı, bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz dedim. Abi enflasyon var herkes artırıyor, maliyetler durmuyor dedi. “Fiyatlama davranışında bozulma” ne demek hocam diye sıkça soruyorlar, işte tam da bu demek."