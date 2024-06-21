Prof. Dr. Hakan Kara'dan karşılaştırmalı rezerv yorumu

Türkiye ekonomisine dair gelişmelere yönelik isabetli saptamalarda bulunan iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, yerel seçimler sonrası 10 haftada Merkez Bankası’nın piyasadan ne kadar döviz satın aldığını paylaştı.

Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajda, TCMB’nin seçimlerden sonra 10 haftada net 76,5 milyar dolar döviz satın aldığını ifade etti.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, bu rakamın ne anlama geldiğini sermaye girişlerin en yoğun olduğu 2002-2011 arasındaki döneme atıfla açıkladı.

Hakan Kara bu 10 yıllık dönemde Merkez Bankası’nın 64,6 milyar dolar satın aldığını ifade etti.

Merkez almasa dolar ne kadar düşerdi?

Hakan Kara, “Merkez Bankası’nın döviz satın almaması halinde doların ne kadar düşeceği” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Seviye söylemek sağlıklı olmaz ama epey düşerdi.”

Merkez Bankası’nın döviz satın almasını genel olarak olumlu bulan Prof. Dr. Kara, “Ancak bu kadar hızlı olması tedirgin edici” ifadesini kullandı.