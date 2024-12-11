Prof. Dr. Hakan Kara'dan konut alım gücüne ilişkin çarpıcı not

Son dönemde enflasyonda ibre aşağı yönlü hareket ederken, yüksek seviyesini de korumaya devam ediyor. Enflasyondaki bu direnç konut fiyatları ve alım gücüne de yansırken, ev almak isteyen milyonlarca kiracı hayallerini ertelemek durumunda kalıyor.

Ev sahibi olanların sayısı azaldı

TÜİK'in “Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri” verilerinde, 2010-2023 yılları arasında ev sahibi oranının azaldığı, kiracı oranın yükseldiği görülürken, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından çarpıcı bir not paylaştı.

'Konut alım gücü en zayıf ülkelerden biriyiz'

Hakan Kara, paylaştığı bir grafikte Türkiye'nin konut alım gücü bakımından en zayıf ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Endeksin üç bileşeni var: Konut fiyatı, konut kredi faizi ve hane halkı geliri. Son yıllarda bizde her üçü de konut alım gücünü zayıflatan yönde gelişti" dedi.

2023'te konut satın alma gücü yüzde 23,4 azaldı

Endeksa verilerine göre ise Nisan 2023'te konut satın alınabilirlik endeksi yüzde 65,2 seviyesinden 49,9 seviyesine gerileyerek yüzde 23,4 azalma eğilimi göstedi.

Geçen yıla göre enflasyonda düşüş kaydedilse de konut fiyatları yükselmeye devam etti. Endeksa'nın verilerine göre, 2024 Temmuz itibarıyla konut satış fiyatları hız kesse de yıllık bazda yüzde 36 yükseldi.