Prof. Dr. Hakan Kara'dan konut fiyat artışına ilişkin çarpıcı değerlendirme

Kasımda Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarken reel olarak yüzde 12,0 oranında azaldı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 37,9 ile Balıkesir'de, yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 34,8 ile Ankara'da görüldü. Aylık bazda en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,9 ile Antalya'da yaşandı.

Ankara’daki konut fiyat artışı İstanbul’a fark attı

Akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara ise son iki yılda Ankara’daki konut fiyat artışının İstanbul’a fark attığına dikkat çekerek, bunun muhtemel nedenlerini sıraladı.

İlk olarak İstanbul’da konut fiyatlarının ekonominin ısınma ve soğuma dönemlerine daha hızlı tepki verdiğini belirten Prof. Dr. Kara, ikinci olarak da 2023 yılındaki 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara'nın büyük göç aldığına dikkat çekti. Büyük Marmara depreminin beklendiği İstanbul’da ise tam tersi oldu.

Aylık artışta en düşük Antalya

Antalya ve Mersin gibi güney şehirlerinde fiyat artışının azaldığını belirten ünlü ekonomist bunun sebebini ise "Rusların konut alım furyasının bitmesi" olarak açıkladı. Kara açıklamasında, "Rusların konut alım furyası bitince güney bölgelerinde konut fiyatları düzeltme yapmış. (Lacivertler son bir yılda konut fiyatının en az, kırmızılar en fazla arttığı iller)" dedi.